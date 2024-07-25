RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme turu ilk maçında San Marino'nun La Fiorita takımıyla sahasında karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Başakşehir 6-1'lik skorla kazandı.



Temsilcimiz karşılaşmaya çok hızlı başladı. Turuncu-maviler, 5. dakikada Berkay Özcan, 13. dakikada Davidson, 29. dakikada Joao Figueiredo ve 43. dakikada Olivier Kemen'in golleriyle. 4-0 öne geçerek devreyi dört farklı önde tamamladı.



İkinci yarıya da hızlı başlayan Başakşehir, 49. dakikada Figueiredo'nun kendisinin 2, takımının beşinci golüyle farkı beşe çıkardı.



Karşılaşmanın 58. dakikasında hücuma hızlı çıkan konuk ekipte Nicola Greco düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı ve skoru 5-1'e getirdi.



Maçta son sözü Piatek söyledi. Mücadelenin 61. dakikasında oyuna giren Polonyalı golcü takımının altıncı golünü attı ve maçın sonucunu belirledi.



Bu sonuçla birlikte temsilcimiz Başakşehir, rövanş öncesi dev bir avantaj kazandı. Mücadelenin rövanşı 1 Ağustos'ta San Marino'da oynanacak.



DJALO İLK KEZ FORMA GİYDİ



RAMS Başakşehir'in yeni transferi Matchoi Djalo, turuncu-lacivertli formayı ilk kez La Fiorita karşısında giydi.



İlk 11'de yer almayan Djalo, karşılaşmanın 61. dakikasında Pelkas'ın yerine oyuna dahil oldu.



TARİHİN EN FARKLI GALİBİYETİ



RAMS Başakşehir, La Fiorita'yı 6-1 yenerek Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyetini elde etti.



Turuncu-lacivertli ekip, 8 Eylül 2022'de UEFA Konferans Ligi A Grubu ilk maçında İskoçya temsilcisi Hearts'ı deplasmanda 4-0 yenerek, Avrupa kupalarında bugüne kadarki en farklı galibiyetini elde etmişti.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



5. dakikada Başakşehir öne geçti. Sağ kanattan ilerleyen ve ceza sahasına giren Kemen'in altıpas içine gönderdiği top, savunmadan sekip Berkay'ın önünde kaldı. Berkay, yakın mesafeden düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı: 1-0.



13. dakikada Başakşehir ikinci golünü attı. Kaleci Muhammed'in savunma arkasına gönderdiği uzun topu kontrol eden Davidson, ceza sahasına girdi, rakibinden de kurtulan Brezilyalı oyuncu ayak içiyle yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı köşeden ağlara gönderdi: 2-0.



29. dakikada Başakşehir farkı 3'e yükseltti. Duarte'nin savunma arkasına attığı topa hareketlenen Figueiredo, ceza sahasında seken topu kalecinin üzerinden ağlara yolladı: 3-0.



43. dakikada turuncu-lacivertliler 4. golünü buldu. Sol kanattan ceza sahasına giren Pelkas'ın altıpas içine sert gönderdiği top Kemen'e çarpıp ağlara gitti: 4-0.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



49. dakikada Başakşehir farkı 5'e yükseltti. Pelkas'ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Figueiredo, plase vuruşla topu ağlara yolladı: 5-0.



58. dakikada La Fiorita farkı 4'e düşürdü. Başakşehir savunmasının arkasına atılan topa hareketlenen Greco, ceza sahasında sol çaprazdan şutunu çekti, meşin yuvarlak köşeden ağlara gitti: 5-1.



71. dakikada Başakşehir 6. golünü attı. Çalımlarla ilerleyen Serdar Gürler, rakip ceza sahası önünde uygun pozisyonda olan Piatek'e pasını attı. Topu düzelten Piatek, ayak içiyle meşin yuvarlağı köşeden ağlarla buluşturdu: 6-1.



Stat: Başakşehir Fatih Terim



Hakemler: Milos Boskovic, Nikola Radulovic, Vladislav Radenovic (Karadağ)



RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Kemen, Duarte, Opoku (Dk. 46 Hamza Güreler), Ömer Ali Şahiner, Onur Ergün, Deniz Türüç, Berkay Özcan (Dk. 76 Aleksic), Pelkas (Dk. 61 Djalo), Davidson (Dk. 61 Serdar Gürler), Figueiredo (Dk. 61 Piatek)



La Fiorita: Vivan, Marco Mazzotti, Pezzi, Scipioni, Greco, Cicarelli (Dk. 65 Toccaceli), Nicola Mazzotti, Guerri (Dk. 81 Portaccio), Modugna (Dk. 46 Olcese), Semprini (Dk. 81 Semeraro), Casolla (Dk. 70 Felipe)



Goller: Dk. 5 Berkay Özcan, Dk. 13 Davidson, Dk. 29 ve Dk. 49 Figueiredo, Dk. 43 Kemen, Dk. 71 Piatek (RAMS Başakşehir), Dk. 58 Greco (La Fiorita)



Sarı kartlar: Dk. 56 Nicola Mazzotti, Dk. 74 Greco (La Fiorita), Dk. 73 Djalo (RAMS Başakşehir)





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