Barcelona'da çalışanlar: 'Messi kaldığı için üzgünüz'

Lionel Messi, geçtiğimiz sezon Bayern Münih karşısındaki ağır yenilgi sonrası Barcelona'dan ayrılmaya karar verdi. 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Messi, kulüpten izin almayınca davalık olmamak için kadroda kaldı.



Barcelona çalışanları, ekonomik kriz içerisinde olan kulüpte, Messi'nin bir sezon daha kalmasıyla ilgili düşüncelerini paylaştılar.



"AİLEMİ DAHA ÇOK SEVİYORUM"



FourFourTwo'ya konuşan ofis çalışanlarından birisi açıklamasında; "Messi kalmaya karar verince üzüldük. Messi'nin kalması demek bizim maaşlarımızda kesintilerin devam etmesi anlamına geliyordu. Onu seviyorum ve kulüp için yaptıklarına minnettarım ama ailemi daha çok seviyorum. Benim de bir iş sahibi olmam gerekiyor." dedi.



Lionel Messi, sözleşmesindeki serbest kalma maddesinde yaşanan anlaşmazlık nedeniyle bir sezon daha Bercelona'da kalmaya karar verdi. Arjantinli süper yıldızın gelecek sezondan itibaren farklı bir adreste olması bekleniyor.



