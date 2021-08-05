Barcelona: 'Lionel Messi ile yollar ayrıldı'

⭐️Lionel Messi olsan;

Hangi takıma gidersin?🤔



🔸PSG



🔸B. Münih

🔸Dortmund



🔸R. Madrid



🔸M. City

🔸Chelsea

🔸Arsenal

🔸M. United

🔸Liverpool

🔸Tottenham



🔸Milan

🔸Inter

🔸Juventus pic.twitter.com/5rSenUa5nN



— Sporx (@sporx) August 5, 2021

İspanya Ligi takımlarındanaçıkladı.Lionel Messi'nin yeni sözleşmesi için uzun süredir devam eden görüşmeler dün gece çıkmaza girdi.. Barcelona CEO'su Ferran Reverter'in Messi'nin takımda kalması için yaptığı görüşmelerden sonuç alamadı ve taraftarlar masadan kalktı.Lionel Messi, Barcelona'nın projesine artık pek fazla inanmadığı ve kulübün istediği kadar yüksek bir maaş indirimini yapmayacağını açıkladı. Bu kararın ardından Barcelona da görüşmelerden çekildi.Barcelona Kulübü'nden yapılan açıklamada "" denildi.