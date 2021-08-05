Barcelona: "Lionel Messi ile yollar ayrıldı"

Lionel Messi ile Barcelona arasındaki yeni sözleşme görüşmeleri bitti, yollar ayrıldı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Barcelona: 'Lionel Messi ile yollar ayrıldı'
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05 Ağustos 2021 20:57
İspanya Ligi takımlarından Barcelona, Lionel Messi ile yeni sözleşme için anlaşılamadığını ve Arjantinli yıldızla yolların ayrıldığını açıkladı.

Lionel Messi'nin yeni sözleşmesi için uzun süredir devam eden görüşmeler dün gece çıkmaza girdi.. Barcelona CEO'su Ferran Reverter'in Messi'nin takımda kalması için yaptığı görüşmelerden sonuç alamadı ve taraftarlar masadan kalktı.

Lionel Messi, Barcelona'nın projesine artık pek fazla inanmadığı ve kulübün istediği kadar yüksek bir maaş indirimini yapmayacağını açıkladı. Bu kararın ardından Barcelona da görüşmelerden çekildi.

Barcelona Kulübü'nden yapılan açıklamada "İki tarafın sözleşme imzalama taleplerine rağmen, ekonomik sorunlar bu duruma engel oldu. Sonuç olarak Lionel Messi, Barcelona'da devam etmeyecek. Taraflar sözleşme imzalanamamasından büyük üzüntü duyuyor. Messi'ye tüm katkılarından dolayı teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz." denildi.


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