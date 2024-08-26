Yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında sol kanat arayışlarını sürdüren Barcelona, Juventus'dan Federico Chiesa'yı kadrosuna katmak istiyor.



Tuttosport'un haberine göre Barcelona, bu transfer için 12 milyon euro artı 2 milyon euro bonus teklif etti.



Katalan ekibinin oyuncuya ise 4 milyon eurodan 3+1 yıllık sözleşme önerdi.



Barcelona oyuncu ile anlaşmak üzereyken, Liverpool İtalyan yıldız için devreye girdi. Fabrizio Romano'nun haberine göre; İngiliz devinin Chiesa için Juve ile görüşmelere başladığı belirtildi.



Bununla birlikte Federico Chiesa'nın da Premier Lig'e transfer olmak istediği yazıldı.

Chiesa, geçen sezon Juventus formasıyla 37 maçta forma giyip 10 gol 2 asistlik performans sergilemişti.



Federico Chiesa'nın ismi Beşiktaş'la da anılmıştı.





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