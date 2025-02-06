Bandırmaspor, Lois Diony ile anlaştı

Trendyol 1. Lig ekibi Teksüt Bandırmaspor, Fransız forvet Lois Diony ile opsiyonlu 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Imago
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Bandırmaspor, Lois Diony ile anlaştı
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06 Şubat 2025 20:25

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Teksüt Bandırmaspor, forvet oyuncusu Lois Diony ile anlaşma sağladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 32 yaşındaki Fransız oyuncuyla opsiyonlu olarak 2 yıllığına anlaşıldığı belirtildi. 

Açıklamada, 306 maçta 74 gol ve 38 asisti bulunan Lois Diony'in en son Fransız ekibi Angers'te forma giydiği hatırlatıldı.

 

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