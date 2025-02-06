Bandırmaspor, Lois Diony ile anlaştı

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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Teksüt Bandırmaspor, forvet oyuncusu Lois Diony ile anlaşma sağladı.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Teksüt Bandırmaspor, forvet oyuncusu Lois Diony ile anlaşma sağladı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 32 yaşındaki Fransız oyuncuyla opsiyonlu olarak 2 yıllığına anlaşıldığı belirtildi.
Açıklamada, 306 maçta 74 gol ve 38 asisti bulunan Lois Diony'in en son Fransız ekibi Angers'te forma giydiği hatırlatıldı.