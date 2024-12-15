Bandırmaspor, Gençlerbirliği'ne takıldı

Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Bandırmaspor'un Gençlerbirliği'ni konuk ettiği maç, 2-2 beraberlikle sonuçlandı. Bandırma, maç fazlasıyla liderliğe oturdu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Bandırmaspor, Gençlerbirliği'ne takıldı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Aralık 2024 15:41
Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Bandırmaspor, Gençlerbirliği'ni konuk etti.

Bandırma 17 Eylül Stadı'nda oynanan mücadele, 2-2 beraberlikle sonuçlandı.
 Gençlerbirliği'nin gollerini 32. dakikada Michal Napela ve 81. dakikada Metehan Mimaroğlu kaydetti. Bandırmaspor'un golleri ise 45. dakikada Marco Paixao ve 54. dakikada Paulinho'dan geldi.

LİDERLİĞE YÜKSELDİ

Bu sonuçla birlikte 32 puana ulaşan Bandırmaspor, Kocaelispor ile puanını eşitleyerek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Gençlerbirliği ise 23 puana yükseldi. 

Ligde bir sonraki hafta Bandırmaspor, Esenler Erokspor'a konuk olacak. Gençlerbirliği ise Adanaspor'u ağırlayacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery