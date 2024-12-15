Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Bandırmaspor, Gençlerbirliği'ni konuk etti.



Bandırma 17 Eylül Stadı'nda oynanan mücadele, 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

Gençlerbirliği'nin gollerini 32. dakikada Michal Napela ve 81. dakikada Metehan Mimaroğlu kaydetti. Bandırmaspor'un golleri ise 45. dakikada Marco Paixao ve 54. dakikada Paulinho'dan geldi.



LİDERLİĞE YÜKSELDİ



Bu sonuçla birlikte 32 puana ulaşan Bandırmaspor, Kocaelispor ile puanını eşitleyerek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.



Gençlerbirliği ise 23 puana yükseldi.



Ligde bir sonraki hafta Bandırmaspor, Esenler Erokspor'a konuk olacak. Gençlerbirliği ise Adanaspor'u ağırlayacak.



