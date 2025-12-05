Bahis soruşturmasında yeni operasyon: Gözaltı kararı!

Futbolda bahis skandalı ile başlayan operasyon ikinci dalga ile yeniden döndü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturması kapsamında çok sayıda profesyonel futbolcu, yönetici ve başkan gözaltına alındı., İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca futbolda şike iddialarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında sabah saatlerinde operasyon yapıldı.Bahis ve maç sonuçlarını etkileme soruşturması kapsamında çok sayıda profesyonel futbolcu ile bazı kulüp yöneticileri gözaltına alındı.Özellikle alt liglerde oynayan futbolculara yönelik operasyon, spor camiasında şok etkisi yarattı. Soruşturmanın kapsamı genişliyor; dosyada hem saha içi hem saha dışı şüpheli temaslara dair çok sayıda delil araştırılıyor.İddialar, 2023-2024 sezonunda 2. Lig'de oynanan bir maçtaki bahis iddialarına uzanıyor.