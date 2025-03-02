Bahçelievler Belediyespor, Kuzeyboru deplasmanında galip

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 23. haftasında Bahçelievler Belediyespor, Kuzeyboru'yu deplasmanda 3-0 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; X.com
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Bahçelievler Belediyespor, Kuzeyboru deplasmanında galip
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02 Mart 2025 17:58
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 23. haftasında Bahçelievler Belediyespor, Kuzeyboru'yu deplasmanda 3-0 mağlup etti.  Salon: Aksaray

Hakemler: Tuncay Kandemir, Ahmet Çenesiz

Kuzeyboru: Dimitrova, Gamze Kılıç, Güldeniz Önal, Ayşe Çürük, Lazareva, Janset Cemre Erkul (Dilek Kınık Ekşi, Aleyna Sevim, Liray Akpınar, Buket Gülübay, Yaren Işık)

Bahçelievler Belediyespor: Inneh, Özge Nur Çetiner, Buse Ünal, Czyrnianska, Ceren Nur Domaç, Baird (Sema Nur Doluca, Merve İzbilir, Merve Tanyel)

Setler: 20-25, 18-25, 14-25

Süre: 90 dakika

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