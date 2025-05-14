Bafetimbi Gomis: 'Galatasaray'a çok yakışacak'

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde Trabzonspor'u 3-0 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü.



Karşılaşmanın ardından Galatasaray'ın eski golcüsü Bafetimbi Gomis, sarı-kırmızılıların Türkiye Kupası zaferi sonrası açıklamalarda bulundu.



"DİĞERİ PAZAR GÜNÜ"



Tecrübeli futbolcu, Galatasaray'ı ve teknik direktör Okan Buruk'u kutlayarak, "Türkiye'nin tartışmasız en büyüğü! Tebrikler Galatasaray. Tebrikler Okan hoca, tebrikler Aslanlar. Müzeye bir kupa daha geliyor. Diğeri pazar günü. Galatasaray'a çok yakışacak." ifadelerine yer verdi.



