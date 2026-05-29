Aziz Yıldırım'ın yeni golcü adayı: Mateta

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, üyelerle gerçekleştirdiği toplantılarda ilk talep golcü olunca daha somut adımlar atmak için harekete geçti.
MATETA HAMLESİ
Her organizasyonda 2 yıldız forvet alacaklarının altını çizen Yıldırım'ın listesinde birçok isim yer alırken, bunlara son eklenen isim Crystal Palace'ı geçtiğimiz günlerde oynanan finalde attığı golle Konferans Ligi'nde şampiyonluğa taşıyan Jean-Philippe Mateta olduğu öğrenildi.
MENAJERİYLE GÖRÜŞME
Alexander Sörloth, Vedat Muriqi, Serhou Guirassy başta olmak üzere birçok isimle görüşen ve transfer çalışmalarına hız kazandırmak için İngiltere'ye giden Aziz Yıldırım'ın Mateta'nın menajeri ile bir araya geldiği ve şartları sorduğu ifade edildi.
CRYSTAL PALACE İLE GÖRÜŞME
Yeni bir kadro kurulması gerektiğini savunan ve transferlerin kampa yetişeceğinin altını çizen Aziz Yıldırım'ın önümüzdeki günlerde Crystal Palace ve oyuncu ile de masaya oturacağı ifade edildi.
Premier Lig ekibinde 2020- 21 sezonunda kiralık olarak oynayan Mateta'nın 2021- 22'de ise Mainz'dan 11 milyon euro bedelle bonservisi alınmıştı. Güncel piyasa değeri 35 milyon euro olarak gösterilen oyuncunun Crystal ile 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor. Aziz Yıldırım'ın oyuncunun da transfer bakması durumunda Premier Lig ekibinin yöneticileri ile sıkı bir pazarlığa girişeceği vurgulandı.
