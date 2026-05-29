Aziz Yıldırım'ın yeni golcü adayı: Mateta

Golcü transferinde somut adımlar atmaya başlayan Aziz Yıldırım'ın listesine yeni bir isim eklendiği öğrenildi. Aziz Yıldırım, Crystal Palace'tan Jean-Philippe Mateta için girişimlerde bulundu.

calendar 29 Mayıs 2026 08:33
Haber: Milliyet, Fotoğraf: Instagram
Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, üyelerle gerçekleştirdiği toplantılarda ilk talep golcü olunca daha somut adımlar atmak için harekete geçti.

MATETA HAMLESİ

Her organizasyonda 2 yıldız forvet alacaklarının altını çizen Yıldırım'ın listesinde birçok isim yer alırken, bunlara son eklenen isim Crystal Palace'ı geçtiğimiz günlerde oynanan finalde attığı golle Konferans Ligi'nde şampiyonluğa taşıyan Jean-Philippe Mateta olduğu öğrenildi.

MENAJERİYLE GÖRÜŞME

Alexander Sörloth, Vedat Muriqi, Serhou Guirassy başta olmak üzere birçok isimle görüşen ve transfer çalışmalarına hız kazandırmak için İngiltere'ye giden Aziz Yıldırım'ın Mateta'nın menajeri ile bir araya geldiği ve şartları sorduğu ifade edildi.

CRYSTAL PALACE İLE GÖRÜŞME

Yeni bir kadro kurulması gerektiğini savunan ve transferlerin kampa yetişeceğinin altını çizen Aziz Yıldırım'ın önümüzdeki günlerde Crystal Palace ve oyuncu ile de masaya oturacağı ifade edildi.

Premier Lig ekibinde 2020- 21 sezonunda kiralık olarak oynayan Mateta'nın 2021- 22'de ise Mainz'dan 11 milyon euro bedelle bonservisi alınmıştı. Güncel piyasa değeri 35 milyon euro olarak gösterilen oyuncunun Crystal ile 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor. Aziz Yıldırım'ın oyuncunun da transfer bakması durumunda Premier Lig ekibinin yöneticileri ile sıkı bir pazarlığa girişeceği vurgulandı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
