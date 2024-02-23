Aysel Önder dünya rekoruyla altın madalya kazandı

Salon Atletizm Şampiyonası'nda yarışan Aysel Önder, dünya rekoru kırarak altın madalya kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Aysel Önder dünya rekoruyla altın madalya kazandı
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23 Şubat 2024 21:58
2024 Virtus Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda yarışan özel sporcu Aysel Önder, kadınlar 400 metrede 57.54'lük derecesiyle dünya rekoru kırarak altın madalyaya ulaştı.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonunun açıklamasına göre, Fransa'nın Reims şehrinde devam eden şampiyonada Aysel Önder, 400 metreyi 57.54 saniyede koşarak Polonyalı Barbara B. Niewiedzial'a ait 58.12 saniyelik dünya rekorunu kırdı ve altın madalyanın sahibi oldu.

Milli sporcular, organizasyonun ikinci gününde 2 altın, 4 gümüş ve 2 bronz olmak üzere toplam 8 madalya elde etti.

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