Aydın Büyükşehir Belediyespor, Tikhomirova ile anlaştı

Sultanlar Ligi ekibi Aydın Büyükşehir Belediyespor, 2025-26 sezonu transfer çalışmalarını sürdürüyor.



Bu çerçevede kadroya takviye arayışları devam eden mavi-beyazlı ekip, son olarak 21 yaşındaki Rus smaçör Anna Tikhomirova ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.



Kulüpten yapılan açıklamada, "Aydın'a hoş geldin Anna Tikhomirova. Kulübümüz, yeni sezon planlaması kapsamında smaçör Anna Tikhomirova ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Yeni sezonda güçlü smaçlarına tanıklık etmeyi dört gözle bekliyoruz" ifadelerine yer verildi.