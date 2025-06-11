Aydın Büyükşehir Belediyespor, Tikhomirova ile anlaştı

Türkiye Voleybol Sultanlar Ligi'ne yükselmeyi başaran Aydın Büyükşehir Belediyespor, Anna Tikhomirova ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

calendar 11 Haziran 2025 11:34
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Aydın Büyükşehir Belediyespor, Tikhomirova ile anlaştı
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Sultanlar Ligi ekibi Aydın Büyükşehir Belediyespor, 2025-26 sezonu transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Bu çerçevede kadroya takviye arayışları devam eden mavi-beyazlı ekip, son olarak 21 yaşındaki Rus smaçör Anna Tikhomirova ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Aydın'a hoş geldin Anna Tikhomirova. Kulübümüz, yeni sezon planlaması kapsamında smaçör Anna Tikhomirova ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Yeni sezonda güçlü smaçlarına tanıklık etmeyi dört gözle bekliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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