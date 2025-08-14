14 Ağustos
FC Midtjylland-Fredrikstad
19:00
14 Ağustos
FC Noah-Lincoln Red Imps FC
20:00
14 Ağustos
Wolfsberger AC-PAOK
20:00
14 Ağustos
Brann-Haecken
20:00
14 Ağustos
Breidablik-Zrinjski Mostar
20:30
14 Ağustos
Maccabi Tel Aviv-Hamrun Spartans
21:00
14 Ağustos
Drita-FCSB
21:00
14 Ağustos
FC Utrecht-Servette
21:00
14 Ağustos
Shakhtar-Panathinaikos
21:00
14 Ağustos
Braga-CFR Cluj
21:30
14 Ağustos
Legia Warszawa-AEK Larnaca
22:00
14 Ağustos
FC Astana-Lausanne
0-0DA
14 Ağustos
Sabah FK-Levski
19:00
14 Ağustos
Levadia Tallinn-Differdange
19:30
14 Ağustos
FC Sheriff-Anderlecht
20:00
14 Ağustos
NK Celje-Lugano
21:00
14 Ağustos
Beşiktaş-St. Patrick's Athletic
21:00

Avrupa şampiyonu milli atıcının yeni hedefi dünya şampiyonluğu

Avrupa şampiyonu milli atıcının yeni hedefi dünya şampiyonluğu
Avrupa şampiyonu milli atıcı Muhammet Seyhun Kaya, Yunanistan'ın başkenti Atina'da 8-19 Ekim'de düzenlenecek ISSF Plak Atışları Dünya Şampiyonası'nda kürsünün zirvesine çıkmayı hedefliyor.

Fransa'da düzenlenen Avrupa Ateşli Silahlar ve Plak Atışları Şampiyonası'nda Skeet Genç Erkekler bireysel kategorisinde Avrupa şampiyonu olan 21 yaşındaki Kaya, uluslararası kariyerinde ilk altın madalyasını kazanmanın gururunu yaşıyor.

Antrenmanlarını memleketi Kahramanmaraş'ta sürdüren Kaya'nın hedefinde, 8-19 Ekim'de Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenecek ISSF Plak Atışları Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanmak var.


Kaya, AA muhabirine, kendisi gibi milli atıcı olan halası Rümeysa Pelin Kaya'ya özenerek başladığı atıcılık sporunda önemli başarılara imza attığı için mutlu olduğunu ifade etti.

Şampiyona dönüşünde kendisini karşılamak için havaalanına gelenleri gördüğünde çok duygulandığını belirten Kaya, "Madalyalı şehrin madalyalı sporcuları olmak gurur verici." dedi.

Antrenörler eşliğinde çalışmalara ara vermeden başladığını dile getiren Kaya, şunları kaydetti:

"Yunanistan'da düzenlenecek ISSF Plak Atışları Dünya Şampiyonası'nda hedeflerimiz yüksek. İnşallah orada başarılı oluruz. Güzel bir çalışmayla dünya şampiyonasından da altın madalya ile dönmek istiyorum."

Kaya, sonraki hedefinin ise 2028 Los Angeles Olimpiyatları'nda madalya kazanmak olduğunu sözlerine ekledi. 

"BEKLENTİMİZ ÇOK DAHA YÜKSEK" 

Plak Atışları Antrenörü Ahmet Turgut Arabacı da Kaya ile birlikte 4 yıldır antrenman yaptıklarını ve birçok madalya kazandıklarını söyledi.

Kaya'nın başarısıyla gurur duyduklarını anlatan Arabacı, şunları söyledi:

"Seyhun Kaya'dan beklentimiz çok daha yüksek. Kahramanmaraş olarak sporcu havuzumuz çok geniş. İlimizden madalyalı sporcularımız var. Bu sporcularımız bizi gururlandırıyor. Tüm sporcularımızın 2028 Los Angeles Olimpiyatları'nda kota alması için gayret ediyoruz."

