Avrupa'nın gözü Galatasaray'daki seçimde!

KARAR YENİ BAŞKANIN

SCHALKE'DEN KÖTÜ HABER

Kötü bir sezonu geride bırakan Galatasaray'da herkes 11 Haziran'daki seçimi bekliyor.Bunlara Avrupa'dan Galatasaraylı futbolculara talip olan kulüpler de dahil... Sarı-kırmızılı takımda başta Kerem (Lyon) ve Marcao olmak üzere birçok oyuncunun ismi Avrupa'dan kulüplerle anılıyor. Nelsson'u Sevilla'nın istediği, Cicaldau'ya İtalya'dan, Mohamed'e Fransa'dan taliplerin olduğu iddia ediliyor.Özellikle Kerem Aktürkoğlu ve Marcao için 11 Haziran sonrasında yeni yönetimin kapısının çalınmasına kesin gözüyle bakılıyor.Başkan Burak Elmas seçime kadar transferde herhangi bir adım atmayacaklarını açıklamıştı. Öte yandan kiralık futbolcular da takıma dönecek ama bunlardan biri olan Yunus Akgün de İtalyan ekibi Lazio'nun radarında. Adana Demirspor'da çok başarılı bir sezon geçiren Yunus'un durumu da kongre sonrası netleşecek.Seçim sonrası Marcao ya da Nelsson'u satma ihtimali olan Galatasaray'da Ozan Kabak ismi gündemden düşmüyor. Ancak Bundesliga'ya geri dönen Schalke 04, iki senedir kiralık yolladığı Ozan Kabak'ı takımda tutma kararı aldı. 22 yaşındaki milli stoper, iki yıl daha sözleşmesinin bulunduğu Alman ekibinde forma giyecek.