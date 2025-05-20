UEFA Avrupa Ligi'nde İngiliz takımları Tottenham ile Manchester United'ın oynayacağı finale ev sahipliği yapacak İspanya, aynı zamanda kupayı en çok kazanan ülke konumunda bulunuyor.



1971'den 2009'a kadar UEFA Kupası, sonrasında da UEFA Avrupa Ligi adıyla düzenlenen Avrupa'nın 2 numaralı organizasyonunda kupayı en çok İspanyol takımları kazandı.



İspanya, 1971'den bu yana organize edilen UEFA Kupası'nda daha önce 19 kez finallerde temsil edilirken 14 şampiyonluk yaşadı. İspanyollara Sevilla (7), Atletico Madrid (3), Real Madrid (2), Valencia ve Villarreal takımları kupayı getirdi.



