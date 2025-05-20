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Avrupa Ligi'nde kupa en çok İspanyolların oldu

Dünya Futbolunda en prestijli organizasyonlarından bir tanesi olan UEFA Avrupa Ligi'nde, kupayı en fazla İspanyol ekipleri kazandı.

calendar 20 Mayıs 2025 12:41
Haber: AA, Fotoğraf: sevillafc.es
Avrupa Ligi'nde kupa en çok İspanyolların oldu
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UEFA Avrupa Ligi'nde İngiliz takımları Tottenham ile Manchester United'ın oynayacağı finale ev sahipliği yapacak İspanya, aynı zamanda kupayı en çok kazanan ülke konumunda bulunuyor.

1971'den 2009'a kadar UEFA Kupası, sonrasında da UEFA Avrupa Ligi adıyla düzenlenen Avrupa'nın 2 numaralı organizasyonunda kupayı en çok İspanyol takımları kazandı.

İspanya, 1971'den bu yana organize edilen UEFA Kupası'nda daha önce 19 kez finallerde temsil edilirken 14 şampiyonluk yaşadı. İspanyollara Sevilla (7), Atletico Madrid (3), Real Madrid (2), Valencia ve Villarreal takımları kupayı getirdi.


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