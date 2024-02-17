Avrupa ikincisi Kadın Güreş Milli Takımı yurda döndü

Romanya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda ikinci olan Kadın Güreş Milli Takımı, İstanbul'a geldi.



Romanya'nın başkenti Bükreş'ten tarifeli uçakla İstanbul Havalimanı'na gelen ay-yıldızlı kafile, aileleri ve yakınları tarafından çiçeklerle karşılandı.



Havalimanında AA muhabirine açıklamalarda bulunan Kadın Güreş Milli Takımı Teknik Direktörü Efrahim Kahraman, "Avrupa Şampiyonası güçlü bir organizasyon. Olimpiyat öncesi büyük bir şampiyona geçirdik. Bizim için önemli bir sınav oldu. Üç altın alarak tarihi bir başarıya imza attık. Takım halinde Avrupa ikincisi olduk." dedi.



2024 Paris Olimpiyat Oyunları hedefiyle çalıştıklarını aktaran Kahraman, "Yolumuz daha uzun. Bu yıl 2024 Paris Olimpiyat Oyunları var. Bunun için çalışacağız. Altı kotayı da almak istiyoruz. Şu anda Evin Demirhan Yavuz ve Buse Tosun Çavuşoğlu'nun kotası var. Yasemin Adar Yiğit büyük bir sakatlık geçirdi. Bel fıtığından ameliyat geçirmesinden kısa süre sonra 7. kez Avrupa şampiyonu oldu. Bu da ayrı bir gurur. Azerbaycan'da nisan ayında yapılacak olimpiyat eleme turnuvasında en az 3 kota daha alarak yolumuza devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.



Milli sporcuların görüşleri



Milli takım kaptanı Yasemin Adar Yiğit, 2024'ün Türk kadın güreşi için tarihi bir yıl olacağını söyledi.



Kariyerinin 7. Avrupa şampiyonluğunu elde eden Yasemin, "Çok mutlu ve gururluyuz. Bireysel olarak 7. kez Avrupa şampiyonu oldum. Türk kadınını en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyorum. Bayrağımız göndere çekilip İstiklal Marşı çalındığında hepimizin tüyleri diken diken oluyor. 2016'da benimle başlayan bir serüven var. İlk bendim. Şimdi benimle birçok genç kızımız var. Onların burada olması beni çok mutlu ediyor ve bana gurur veriyor. Onlarla birçok ilki başarıyoruz. Çok güzel bir takımımız var. İnşallah 2024 Türk kadın güreşi için tarihi bir yıl olacak." diye konuştu.



Geçen yılki dünya şampiyonasına sakatlığı nedeniyle katılamadığını aktaran milli güreşçi, "Sakatlığımdan dolayı operasyon geçirdim. Altı ay gibi kısa bir sürede toparlanıp mindere döndüm. Bu Avrupa Şampiyonası'nda, 'Ben buradayım.' diyerek yeniden kendimi gösterdim. İnşallah önce nisan ayındaki elemelerde kota alarak Paris Olimpiyatları'na gitmeyi hedefliyorum." değerlendirmesinde bulundu.



68 kiloda geçen yıl kazandığı dünya şampiyonluğunun ardından bu yıl da Avrupa şampiyonu olan Buse Tosun Çavuşoğlu ise "Hayalim altın madalyayla ülkeme dönmekti. Son 3 şampiyonada final maçlarını 5 saniye kala kaybetmiştim. Artık bu şanssızlığı kırdım ve ülkeme altın madalya ile döndüm. İnşallah darısı olimpiyatlara. Hedefim ve hayalim olimpiyatlar. İnşallah orada da aynı duyguları yaşamak istiyorum. Paris'ten olimpiyat şampiyonu olarak ülkeme dönmek istiyorum. Çok kısa süre kaldı. Bu süreyi en iyi şekilde değerlendirmemiz gerek." ifadelerini kullandı.



72 kiloda altın madalya kazanan Nesrin Baş da "Takım halinde çok iyi hazırlanmıştık. Çok emek verdik, alın teri döktük. Avrupa ikincisi olarak güzel bir başarı elde ettik. Daha önce de Avrupa şampiyonu olarak tarih yazmıştık. Bu yıl da 3 altın madalya alarak yeni bir tarih yazmış olduk. Arkadaşlarım sonuna kadar mücadele etti. Ben son Avrupa şampiyonunu yenerek 21 yaşımda ilk kez Avrupa şampiyonu oldum. Çok mutlu ve gururluyum. Hedefim her zaman İstiklal Marşı'mızı dinletmek, bayrağımızı zirveden asla indirtmemek, Türk kadının gücünü göstermek." şeklinde görüş belirtti.



50 kiloda gümüş madalya alan Evin Demirhan Yavuz ise "Çok iddialı bir takımla gittik. Beklentimiz takım halinde ilk 2'de yer almaktı. Bireysel olarak ilk kez ikinci oldum. 2022'de Avrupa Şampiyonu olmuştum. Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda her yıl madalya alıyorum. Bu istikrarı sürdürmek benim için çok önemliydi. 2024 Paris Olimpiyatları'na hazırlanıyorum. Bu şampiyona da bizim için motive edici oldu. Madalyaya ne kadar yakın olduğumuzu gördük. Takım halinde çok başarılıydık. Herkes kendi sıkletinde en iyisi olmak için mücadele etti." değerlendirmesinde bulundu.



Üç altın, birer gümüş ve bronz madalya alındı



Kadın Güreş Milli Takımı, Romanya'dan 5 madalyayla döndü.



Milli takım, 3 altın, 1 gümüş, 1 bronz madalyayla organizasyonu 107 puanla 2. sırada tamamladı. Ukrayna 112 puanla birinci, Azerbaycan ise 68 puanla üçüncü oldu. 2022'de Avrupa şampiyonu, 2023'te ikinci olan milli takım, 2024'te de ilk ikide yer aldı.



Türkiye'ye 68 kiloda Buse Tosun Çavuşoğlu, 72 kiloda Nesrin Baş, 76 kiloda Yasemin Adar Yiğit altın, 50 kiloda Evin Demirhan Yavuz gümüş, 53 kiloda ise Zeynep Yetgil bronz madalya kazandırdı.



