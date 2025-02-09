Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nin açılışında bayrağı Kaan Önol ile Havvanur taşıyacak

Gürcistan'da bugün açılışı yapılacak 2025 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nde (EYOF) Türk bayrağını milli sporcular Thomas Kaan Önol Lang ile Havvanur Eskikan taşıyacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nin açılışında bayrağı Kaan Önol ile Havvanur taşıyacak
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09 Şubat 2025 18:16
Gürcistan'da bugün açılışı yapılacak 2025 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nde (EYOF) Türk bayrağını milli sporcular Thomas Kaan Önol Lang ile Havvanur Eskikan taşıyacak.  Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Gürcistan'ın Bakuriani'nin yanı sıra Batum ve Tiflis kentlerinin de ev sahipliği yapacağı EYOF 2025'in açılış töreni bu akşam gerçekleştirilecek.

Açılış töreninde Türk bayrağını alp disiplini milli sporcusu Thomas Kaan Önol Lang ile kayaklı koşu milli sporcusu Havvanur Eskikan taşıyacak.

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