Avrupa devlerinin scoutlarında Ferdi Kadıoğlu sevinci

Fenerbahçe'nin Ankaragücü'nü mağlup ettiği mücadelede Ferdi Kadıoğlu yine gözlerin pasını sildi.
Avrupa'nın dev ekiplerinin scoutlarını peşine takan 24 yaşındaki oyuncu savunmadaki sağlam duruşuna, hücuma çıktığındaki delici deparları ve akıllı paslarını da ekledi.
Kadıköy'ü artık mesken tutan scoutlar bir kez daha olumlu raporlar aldı ve hayranlıkla stattan ayrıldı.
Sezon sonunda Ferdi Kadıoğlu'nun rekor bir bedelle Sarı-lacivertli ekipten ayrılması bekleniyor.
Avrupa'nın dev ekiplerinin scoutlarını peşine takan 24 yaşındaki oyuncu savunmadaki sağlam duruşuna, hücuma çıktığındaki delici deparları ve akıllı paslarını da ekledi.
Kadıköy'ü artık mesken tutan scoutlar bir kez daha olumlu raporlar aldı ve hayranlıkla stattan ayrıldı.
Sezon sonunda Ferdi Kadıoğlu'nun rekor bir bedelle Sarı-lacivertli ekipten ayrılması bekleniyor.