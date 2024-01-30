Avrupa devlerinin scoutlarında Ferdi Kadıoğlu sevinci

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'nu izlemek için Avrupa'nın birçok kulüp scout ekibi, stadyumdan Ferdi için olumlu raporlar alarak ayrıldı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Avrupa devlerinin scoutlarında Ferdi Kadıoğlu sevinci
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30 Ocak 2024 10:24
Fenerbahçe'nin Ankaragücü'nü mağlup ettiği mücadelede Ferdi Kadıoğlu yine gözlerin pasını sildi.

Avrupa'nın dev ekiplerinin scoutlarını peşine takan 24 yaşındaki oyuncu savunmadaki sağlam duruşuna, hücuma çıktığındaki delici deparları ve akıllı paslarını da ekledi.

Kadıköy'ü artık mesken tutan scoutlar bir kez daha olumlu raporlar aldı ve hayranlıkla stattan ayrıldı.

Sezon sonunda Ferdi Kadıoğlu'nun rekor bir bedelle Sarı-lacivertli ekipten ayrılması bekleniyor. 

 
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