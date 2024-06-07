Avrupa Atletizm Şampiyonası başladı

2024 Avrupa Atletizm Şampiyonası İtalya'da başladı.
Başkent Roma'daki Olimpiyat Stadı'nın 7-12 Haziran tarihlerinde ev sahipliği yapacağı organizasyonun ilk gün sabah seansında, kadınlar gülle atma ve erkekler disk atma elemeleri yapıldı.
Türkiye'yi kadınlar gülle atmada temsil eden Emel Dereli, 17,66 metrelik atışıyla 11. sırayı alarak TSİ 22.33'te başlayacak finalde mücadele etmeye hak kazandı.
Şampiyonaya Türkiye'den 43 sporcu katılıyor. Milli atletler madalya kazanmanın yanı sıra Paris 2024 Olimpiyatları'na kota almak için de mücadele ediyor.
Başkent Roma'daki Olimpiyat Stadı'nın 7-12 Haziran tarihlerinde ev sahipliği yapacağı organizasyonun ilk gün sabah seansında, kadınlar gülle atma ve erkekler disk atma elemeleri yapıldı.
Türkiye'yi kadınlar gülle atmada temsil eden Emel Dereli, 17,66 metrelik atışıyla 11. sırayı alarak TSİ 22.33'te başlayacak finalde mücadele etmeye hak kazandı.
Şampiyonaya Türkiye'den 43 sporcu katılıyor. Milli atletler madalya kazanmanın yanı sıra Paris 2024 Olimpiyatları'na kota almak için de mücadele ediyor.
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