Attila Szalai'ye La Liga'dan sürpriz talip

Fenerbahçe'nin Macar stoperi Attila Szalai'ye Sevilla talip oldu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Attila Szalai'ye La Liga'dan sürpriz talip
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14 Şubat 2023 11:07
Fenerbahçe'nin Macar yıldızı Attila Szalai'ye yeni bir talip çıktı.

İspanyol basını, Galatasaray'dan Victor Nelsson'u alamayan sportif direktör Monchi'nin gözünü Fenerbahçe'nin Macar stoperine çevirdiğini yazdı. Sevilla'nın 15 milyon euroluk bonservis bedelini ödeyebileceği dile getirildi.

Haberde, 25 yaşındaki Szalai'nin, Macaristan'da alt kategorileri geçtikten sonra, milli takımın liderlerinden biri haline geldiği ve üst düzey kulüplerce izlendiği de vurgulandı.
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