Atletico Madrid'den stopere Romero hamlesi!

Atletico Madrid, Diego Simeone'nin talebi doğrultusunda savunmaya takviye yapmak için Tottenham'ın Arjantinli stoperi Cristian Romero'ya talip oldu.



Sky Sports'un haberine göre İspanyol kulübü, Mart ayından bu yana oyuncuyla temas halinde.



70 MİLYON EURO TALEP



Haziran ayında başlayacak Dünya Kulüpler Şampiyonası öncesinde transferi tamamlamak isteyen Atletico, Romero için yaklaşık 45 milyon Euro teklif etmeye hazırlanıyor. Ancak Tottenham'ın oyuncu için 58 ila 70 milyon Euro arasında bir bonservis beklentisi olduğu belirtiliyor.



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Teknik direktör Ange Postecoglou, geleceği belirsiz olmasına rağmen Romero'nun takımda kalmasını istiyor. 27 yaşındaki futbolcu, sezonun son maçında forma giymedi. Geçmişte La Liga'da oynamak istediğini söyleyen Romero, son sosyal medya paylaşımında ise Tottenham'da devam etme sinyali verdi.



