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Atletico Madrid, Baena transferinde sona geldi

Atletico Madrid, 2025-2026 sezonu öncesi kadrosunu güçlendirme hedefiyle transfer çalışmalarına hız verdi. Başkent ekibi, Villarreal'in yıldızı Alex Baena'yı kadrosuna katmak üzere.

calendar 05 Haziran 2025 17:39 | Son Güncelleme Tarihi: 05 Haziran 2025 18:02
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Atletico Madrid, Baena transferinde sona geldi
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Diego Simeone yönetimindeki Atletico Madrid, Villareal'de etkileyici bir sezon geçiren Alex Baena'yı kadrosuna katmaya çok yakın.

İspanyol basınından Fichajes'in haberine göre, 45 milyon euro civarında bir bedelle gerçekleşmesi beklenen transferde son detaylar görüşülüyor. Diego Simeone, Baena'yı orta sahada oyun kurucu rolünde kullanmak istiyor.

Geride kalan sezonda 7 gol ve 10 asistle dikkat çeken İspanyol futbolcu teknik kapasitesi, oyun görüşü ve çok yönlülüğü ile Simeone'nin sistemine uygun bir profil olarak görülüyor.

Baena'nın, kulübün orta ve uzun vadeli planlarında kilit rol oynaması bekleniyor.


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