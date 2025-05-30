Atılay Canel: 'Geçen sene haksız şekilde ligden düşürüldük'

Trendyol 1. Lig play-off finalinde Teksüt Bandırmaspor'u uzatmalara giden maçta 3-1 yenerek adını Süper Lig'e yazdıran Solwie Energy Fatih Karagümrük'ün teknik sorumlusu Atılay Canel, "Bir sene boyunca verilen bir emeğin karşılığı oldu." dedi.Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Canel, büyük mutluluk yaşadığını söyledi.Canel, Karagümrük tarihinde 3'üncü finalini oynadığını belirterekdedi.Hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını dile getiren Canel,diye konuştu.Canel, kendilerine moral veren Sakaryaspor taraftarına da teşekkür etti.