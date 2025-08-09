10 Ağustos
Rizespor-Göztepe
0-3
10 Ağustos
Eyüpspor-Konyaspor
0-221'
10 Ağustos
Bandırmaspor-Sakaryaspor
1-1
10 Ağustos
Boluspor-Belediye Vanspor
2-3
10 Ağustos
Bodrum FK-Pendikspor
0-019'
10 Ağustos
Ahlatçı Çorum FK-Amed Sportif
0-020'
10 Ağustos
PEC Zwolle-FC Twente
1-0
10 Ağustos
Ajax-Telstar
2-0
10 Ağustos
Alkmaar-FC Groningen
4-1
10 Ağustos
FC Utrecht-Heracles
4-0
10 Ağustos
Bochum-Elversberg
2-0
10 Ağustos
Hertha Berlin-Karlsruher SC
0-0
10 Ağustos
Holstein Kiel-Arminia Bielefeld
0-2
10 Ağustos
RAAL La Louviere-Sporting Charleroi
1-0
10 Ağustos
Anderlecht-Zulte Waregem
2-3
10 Ağustos
Standard Liege-Genk
2-1
10 Ağustos
Royal Antwerp-OH Leuven
2-077'
10 Ağustos
C.Palace-Liverpool
5-4

Asensio, Fenerbahçe'yi bekliyor: Mourinho hedefi!

PSG'nin İspanyol orta saha oyuncusu Marco Asensio'nun Fenerbahçe'yi beklediği ve Jose Mourinho ile çalışmayı hedeflediği belirtildi.

09 Ağustos 2025 20:35
Haber: Sporx.com
Asensio, Fenerbahçe'yi bekliyor: Mourinho hedefi!
Transfer çalışmalarını hızla sürdüren Fenerbahçe'de PSG'li Marco Asensio cephesinden sevindiren bir gelişme yaşandı.

Sky'ın haberine göre, 29 yaşındaki İspanyol futbolcu, Sarı-Lacivertli kulübü bekliyor ve kariyer hedefleri arasında Jose Mourinho ile birlikte çalışmak bulunuyor.

Asensio'nun bu isteği, Fenerbahçe'nin teknik direktörü Mourinho ile uzun soluklu bir iş birliği planladığını gösterirken, sarı-lacivertlilerin transferde elini güçlendirecek önemli bir gelişme olarak değerlendirildi.


SOSYAL MEDYADAN FLAŞ HAREKET

Geçtiğimiz gün Asensio, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi maçında Feyenoord'u konuk ettiği karşılaşmanın ardından sarı-lacivertli taraftarların heyecanını artıran bir hareket yaptı.

Fenerbahçe'ye dönen Milan Skriniar'ın sosyal medya hesabından paylaştığı, "Savaştık. Kaybettik ama Kadıköy'de ne yapacağımızı çok iyi biliyoruz. Haydi Fener" mesajını beğenen Asensio, taraftarlar arasında "transferin sinyali" olarak yorumlandı. Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda, beğeninin Asensio'nun orijinal hesabından geldiği de teyit edildi.

BİR ADIM GERİDEN

Daha önce de Asensio'nun Fenerbahçe ile her konuda anlaşmaya vardığı, ancak transferin daha iyi opsiyonlar çıkması durumuna karşılık bekletildiği iddia edilmişti. 

 
 

