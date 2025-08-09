Asensio, Fenerbahçe'yi bekliyor: Mourinho hedefi!

Transfer çalışmalarını hızla sürdüren Fenerbahçe'de PSG'li Marco Asensio cephesinden sevindiren bir gelişme yaşandı.
Sky'ın haberine göre, 29 yaşındaki İspanyol futbolcu, Sarı-Lacivertli kulübü bekliyor ve kariyer hedefleri arasında Jose Mourinho ile birlikte çalışmak bulunuyor.
Asensio'nun bu isteği, Fenerbahçe'nin teknik direktörü Mourinho ile uzun soluklu bir iş birliği planladığını gösterirken, sarı-lacivertlilerin transferde elini güçlendirecek önemli bir gelişme olarak değerlendirildi.
SOSYAL MEDYADAN FLAŞ HAREKET
Geçtiğimiz gün Asensio, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi maçında Feyenoord'u konuk ettiği karşılaşmanın ardından sarı-lacivertli taraftarların heyecanını artıran bir hareket yaptı.
Fenerbahçe'ye dönen Milan Skriniar'ın sosyal medya hesabından paylaştığı, "Savaştık. Kaybettik ama Kadıköy'de ne yapacağımızı çok iyi biliyoruz. Haydi Fener" mesajını beğenen Asensio, taraftarlar arasında "transferin sinyali" olarak yorumlandı. Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda, beğeninin Asensio'nun orijinal hesabından geldiği de teyit edildi.
BİR ADIM GERİDEN
Daha önce de Asensio'nun Fenerbahçe ile her konuda anlaşmaya vardığı, ancak transferin daha iyi opsiyonlar çıkması durumuna karşılık bekletildiği iddia edilmişti.
