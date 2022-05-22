Artem Dzyuba, Zenit'ten ayrıldı

Artem Dzyuba'dan son dakika açıklaması geldi.



2015 yılından beri formasını giydiği Zenit ile yollarını ayırdığını açıklayan 33 yaşındaki Rus golcünün adı sık sık Türk kulüpleri ile anılıyordu.



Forvet bölgesinde oldukça kalıplı olması ayrıca gol yollarında da etkili olması nedeniyle Avrupa futbolunun dikkat çeken isimlerinden biri olan Dzyuba, bu sezon 39 maçta 13 gol, 10 asistlik performansa imza attı.



Rus Milli Takımı'nın da vazgeçilmezleri arasında yer alan tecrübeli futbolcu 55 kez Uluslararası arenada boy gösterdi ve 30 gol atarak takımını sırtlamayı başardı.



