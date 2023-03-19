İngiltere Premier Lig'in 28. haftasında Arsenal ile Crystal Palace karşı karşıya geldi. Emirates'te oynanan maçı ev sahibi Arsenal 4-1'lik skorla kazandı.



Arsenal'e galibiyeti getiren golleri 28. dakikada Gabriel Martinelli, 43 ve 74. dakkalarda Bukayo Saka ve 55. dakikada Granit Xhaka kaydetti. Crystal Palace'ın tek golü ise 63. dakikada Jeffrey Schlupp'tan geldi.



Galibiyet serisini üst üste 6 maça çıkaran Arsenal, puanını 69'a yükseltti ve en yakın takipçisi Manchester City'nin 1 maç fazlasıyla 8 puan önünde yer aldı. Üst üste 4. kez yenilen Crystal Palace ise 27 puanda kaldı.



Arsenal, bir sonraki maçında Leeds United'ı ağırlayacak. Crystal Palace ise Leicester City'i konuk edeceği maçla yara sarmaya çalışacak.





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