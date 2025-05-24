Süper Lig'de sezonu tamamlayan Eyüpspor'da bir ayrılık yaşandı.İstanbul ekibinin teknik direktörü Arda Turan, Antalyaspor maçının ardından Eyüpspor'dan ayrıldığını açıkladı."Bugün benim ikas Eyüpspor'daki son maçımdı. Bugün Eyüpspor'dan ayrılıyorum. Başkana ve futbolculara teşekkür ediyorum. Önümüzde seçenekler var. Önümüzü açan başkanımıza teşekkür ediyorum"Turan, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Onvo Antlayaspor'u 2-1 mağlup ettikleri müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.Toplantıya oğlu Hamza ile katılan Arda Turan, Eyüpspor'un başında son maçına çıktığını aktararakifadelerini kullandı.ikas Eyüpspor'da görev aldıkları süre boyunca çok güzel bir organizasyon yaptıklarını kaydeden Turan, "diye konuştu.Antalyaspor müsabakasına ilişkin de konuşan Arda Turan,dedi.Turan, gelecek sezonsahibi olarak teknik direktörlük yapacağını kaydetti.Eyüpspor'un başına nisan 2023'te geçen Arda Turan, İstanbul ekibini 1. Lig'den Süper Lig'e taşıma başarısı göstermişti. Arda Turan yönetimindeki Eyüpspor, bu sezon Süper Lig'de ise 53 puan topladı.Arda Turan, Eyüpspor'un başında çıktığı toplam 84 maçta 1.77 puan ortalaması yakaladı.Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk ile anlaşma sağladığı gündeme gelmişti.