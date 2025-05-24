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Arda Turan, Eyüpspor'dan ayrıldı!

Arda Turan, Antalyaspor maçının ardından Eyüpspor'dan ayrıldı.

calendar 24 Mayıs 2025 18:36 | Son Güncelleme Tarihi: 24 Mayıs 2025 19:34
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Arda Turan, Eyüpspor'dan ayrıldı!
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Süper Lig'de sezonu tamamlayan Eyüpspor'da bir ayrılık yaşandı.

İstanbul ekibinin teknik direktörü Arda Turan, Antalyaspor maçının ardından Eyüpspor'dan ayrıldığını açıkladı.

Arda Turan'ın sözleri şu şekilde:

"Bugün benim ikas Eyüpspor'daki son maçımdı. Bugün Eyüpspor'dan ayrılıyorum. Başkana ve futbolculara teşekkür ediyorum. Önümüzde seçenekler var. Önümüzü açan başkanımıza teşekkür ediyorum"



BASIN TOPLANTISI

Turan, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Onvo Antlayaspor'u 2-1 mağlup ettikleri müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"3-4 SEÇENEK VAR"

Toplantıya oğlu Hamza ile katılan Arda Turan, Eyüpspor'un başında son maçına çıktığını aktararak "Kontratım bitiyor. Önümüzde 3-4 seçenek var. 10 gün dinlenip karar vereceğiz. Sanırım 84 maç. Her zaman bir hedefimiz vardı. Oyuncular, sonunda bütün yaptıklarımızın görülmesini sağladı. 10 gün sonra yola çıkacağız. Duygusalım ama çok da gururluyum. Gelecek sezon büyük ihtimalle yurt dışında olacağım. Ülke belli değil. İnşallah hakkımızda hayırlı kararı verebiliriz. Sarılarak ve öpüşerek, çok örnek bir ayrılık yaşıyoruz. Kulübüme çok teşekkür ediyoruz. Bu, çok güzel ve nezaketli bir şey." ifadelerini kullandı.

ikas Eyüpspor'da görev aldıkları süre boyunca çok güzel bir organizasyon yaptıklarını kaydeden Turan, "Başta başkan Murat abi (Murat Özkaya) ve asbaşkan Fatih Kulaksız olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Oyunu güzelleştirmeye çalıştık. Hiç hakem konuşmadık. Güzel oyun izlettirdiğimizi düşünüyorum. Mutlu ve gururlu olarak sezonu bitiriyoruz." diye konuştu.

Antalyaspor müsabakasına ilişkin de konuşan Arda Turan, "Karşımda çok sevdiğim dostum, abim, ailem diyeceğim insan (Emre Belözoğlu) vardı. İki takım için de prestij maçıydı. 6. olursak mutlu olacağımız bir gündü. Oyuncularıma futbola verdikleri saygı ve değer için teşekkür ediyorum. Sezon bizim için bitti." dedi.

Turan, gelecek sezon "pro lisans" sahibi olarak teknik direktörlük yapacağını kaydetti.

EYÜPSPOR PERFORMANSI

Eyüpspor'un başına nisan 2023'te geçen Arda Turan, İstanbul ekibini 1. Lig'den Süper Lig'e taşıma başarısı göstermişti. Arda Turan yönetimindeki Eyüpspor, bu sezon Süper Lig'de ise 53 puan topladı.

Arda Turan, Eyüpspor'un başında çıktığı toplam 84 maçta 1.77 puan ortalaması yakaladı.

YENİ ADRESİ

Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk ile anlaşma sağladığı gündeme gelmişti.




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