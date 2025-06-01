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A.Demirspor-Gaziantep FK
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2-1
31 Mayıs
Lillestroem-Egersund
1-0
31 Mayıs
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0-3
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31 Mayıs
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Arda Turan'dan Hakan Çalhanoğlu'na destek mesajı

Shakhtar Donetsk teknik direktörü Arda Turan, Şampiyonlar Ligi finalinde Inter ile kupayı kaybeden Hakan Çalhanoğlu için destek mesajı paylaştı.

calendar 01 Haziran 2025 00:55
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Arda Turan'dan Hakan Çalhanoğlu'na destek mesajı
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Ukrayna ligi ekiplerinden Shaktar Donestk'in başına geçen teknik direktör Arda Turan, Inter ile Şampiyonlar Ligi finalini kaybeden Hakan Çalhanoğlu için destek mesajı paylaştı.

"SENİNLE GURUR DUYUYORUM"

Arda Turan, yaptığı paylaşımda milli futbolcuya destek verirken, "Seninle gurur duyuyorum. Her zaman bizi en üst seviyede temsil ettiğin için teşekkür ederim kardeşim." ifadelerini kullandı.
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