Ukrayna ligi ekiplerinden Shaktar Donestk'in başına geçen teknik direktör Arda Turan, Inter ile Şampiyonlar Ligi finalini kaybeden Hakan Çalhanoğlu için destek mesajı paylaştı.



"SENİNLE GURUR DUYUYORUM"



Arda Turan, yaptığı paylaşımda milli futbolcuya destek verirken, "Seninle gurur duyuyorum. Her zaman bizi en üst seviyede temsil ettiğin için teşekkür ederim kardeşim." ifadelerini kullandı.