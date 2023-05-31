Arda Güler: "Puan kaybettiğimiz her maça üzüldük"

Arda Güler, Antalyaspor karşılaşması sonrası açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Arda Güler: 'Puan kaybettiğimiz her maça üzüldük'
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30 Mayıs 2023 22:15
Son güncelleme 31 Mayıs 2023 01:21
Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, Antalyaspor karşılaşması sonrası açıklamalarda bulundu.

Arda maç sonu açıklamasında şampiyonluğu kaybettikleri için üzgün olduklarını belirterek, "Şampiyonluğu kaybettiğimiz için takım olarak çok üzgünüz. Tek hedefimiz şampiyon olmaktı. Şampiyon olamadığımız için çok üzgünüz başka söyleyecek bir şey yok." sözlerini kullandı.

Puan kaybederek hata yaptıkları maçlar nedeniyle çok üzgün olduğunu belirten Arda, "Puan kaybettiğimiz her maç çok üzüldük. Eğer hata yapmasak biz şampiyon olabilirdik. Elimizdeki şampiyonluğu verdik. Hatalar yaptık ve şampiyonluk gitti." diyerek açıklamalarını tamamladı.

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