Arda Güler'den Celta Vigo ağlarına müthiş gol!

Real Madrid'de forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler, ilk 11'de başladığı Celta Vigo maçında harika bir gole imza attı.

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Arda Güler'den Celta Vigo ağlarına müthiş gol!
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04 Mayıs 2025 15:47
Son güncelleme 04 Mayıs 2025 15:51
Real Madrid, La Liga'nın 34. haftasında sahasında Celta Vigo ile karşı karşıya geldi. 

Real Madrid'de forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler, ilk 11'de başladığı başladığı maçta harika bir gole imza attı.

Arda Güler, sağ kanattan kullandığı kornerde pasını Lucas Vazquez'e aktardı. Vazquez topu tekrar Arda Güler'e teslim etti. Milli yıldız, ceza sahası içine girdi ve şut açısı aradı. Ceza sahası içi sağ çaprazından sol ayağıyla uzak köşeye çok sert bir şut çıkardı. Top, kalenin sol üst köşesi üzerinden ağlarla buluştu.

Real Madridli taraftarlar bu gol sonrası büyük coşku yaşadı ve Arda'yı ayakta alkışladı.

İşte Arda Güler'in o golü; 

10. KEZ İLK 11'DE

Genç futbolcu, bu sezon Real Madrid'de 10. kez ilk 11'de yer aldı.
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