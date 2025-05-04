Arda Güler'den Celta Vigo ağlarına müthiş gol!

Real Madrid, La Liga'nın 34. haftasında sahasında Celta Vigo ile karşı karşıya geldi.Real Madrid'de forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler, ilk 11'de başladığı başladığı maçta harika bir gole imza attı.Arda Güler, sağ kanattan kullandığı kornerde pasını Lucas Vazquez'e aktardı. Vazquez topu tekrar Arda Güler'e teslim etti. Milli yıldız, ceza sahası içine girdi ve şut açısı aradı. Ceza sahası içi sağ çaprazından sol ayağıyla uzak köşeye çok sert bir şut çıkardı. Top, kalenin sol üst köşesi üzerinden ağlarla buluştu.Real Madridli taraftarlar bu gol sonrası büyük coşku yaşadı ve Arda'yı ayakta alkışladı.Genç futbolcu, bu sezon Real Madrid'de 10. kez ilk 11'de yer aldı.