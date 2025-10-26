27 Ekim
Gaziantep FK-Fenerbahçe
0-4
27 Ekim
Samsunspor-Rizespor
1-1
27 Ekim
Real Betis-Atletico Madrid
0-2
27 Ekim
Moreirense-FC Porto
1-289'
27 Ekim
FK Akhmat-PFC Sochi
2-4
27 Ekim
OB-Broendby IF
1-4

Arda 8, Ahmed 4 maç sonra süre buldu!

Galatasaray'da Arda Ünyay ve Ahmed Kutucu, günler sonra forma şansı buldu.

calendar 26 Ekim 2025 19:54 | Son Güncelleme Tarihi:
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Arda 8, Ahmed 4 maç sonra süre buldu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Galatasaray, Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe'yi 3-1 mağlup etti.

Galatasaray'da genç stoper Arda Ünyay 7, tecrübeli hücum oyuncusu Ahmed Kutucu ise 4 lig maçının ardından forma giydi.

Sarı-kırmızılı takımda bu sezon birer maça çıkan Arda ve Ahmed, uzun bir aradan sonra süre aldı. Sezonun ilk haftasındaki Gaziantep FK maçında 24 dakika sahada kalabilen Arda, 8 maç aradan sonra Göztepe mücadelesiyle sahaya çıktı.

Ahmed ise 5. haftada sonradan girip 20 dakika sahada kaldığı ikas Eyüpspor maçının ardından ilk kez oyuna dahil oldu.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 10 9 1 0 25 5 28
2 Trabzonspor 10 7 2 1 17 7 23
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
5 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
6 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
7 Göztepe 10 4 4 2 12 6 16
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
10 Kocaelispor 10 3 2 5 10 14 11
11 Başakşehir 10 2 4 4 11 9 10
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 10 2 2 6 10 15 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.