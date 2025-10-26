Arda 8, Ahmed 4 maç sonra süre buldu!

Galatasaray, Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe'yi 3-1 mağlup etti.
Galatasaray'da genç stoper Arda Ünyay 7, tecrübeli hücum oyuncusu Ahmed Kutucu ise 4 lig maçının ardından forma giydi.
Sarı-kırmızılı takımda bu sezon birer maça çıkan Arda ve Ahmed, uzun bir aradan sonra süre aldı. Sezonun ilk haftasındaki Gaziantep FK maçında 24 dakika sahada kalabilen Arda, 8 maç aradan sonra Göztepe mücadelesiyle sahaya çıktı.
Ahmed ise 5. haftada sonradan girip 20 dakika sahada kaldığı ikas Eyüpspor maçının ardından ilk kez oyuna dahil oldu.
