Aras Kargo, Buse Kara'yı kadrosuna kattı

Sultanlar Ligi ekiplerinden Aras Kargo transferde önemli bir adım attı.Aras Kargo, dış transferde Sarıyer Belediyespor'dan smaçör Buse Kara ile anlaştı.İzmir temsilcisinden yapılan açıklamada, "1998 doğumlu Buse Kara, smaçör mevkisinde oynamakta. Sporcu daha öncesinde Sarıyer Bld, Eczacıbaşı, Beylikdüzü, Nilüfer Bld ve Karşıyaka forması giydi. Artık o da İzmir'de, aramıza hoş geldin Buse" ifadelerine yer verildi.