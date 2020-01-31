Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, daha önce prensipte anlaştığı 32 yaşındaki futbolcu Ersan Adem Gülüm ile resmi sözleşme imzaladı.Antalyaspor Kulübünün sosyal paylaşım sitelerindeki hesaplarından yapılan açıklamada, Ersan ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.Açıklamada ayrıca, "Futbolcumuza 'hoş geldin' der, kırmızı-beyaz formamız altında başarılar dileriz." denildi.Bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen Ersan, en son Avustralya ligi takımlarından Western United'da oynadı.