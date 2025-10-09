Antalyaspor'dan Sami Uğurlu'ya teklif!

Teknik direktör Emre Belözoğlu ile yollarını ayıran Süper Lig ekibi Antalyaspor yeni hocasını belirlemek üzere.



Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Antalyaspor, Sami Uğurlu'ya resmi teklifini sundu.



SAMİ UĞURLU, ANTALYA'YA GİTTİ



Sami Uğurlu ve menajeri de sözleşme şartlarını görüşmek için Antalya'ya gitti.

Antalyaspor, Süper Lig'de 3 Ekim günü oynanan maçta Çaykur Rizespor 5-2 mağlup olmuştu. Maçın ardından istifa sinyali veren Emre Belözoğlu,demişti.Antalyaspor Başkanı Rıza Perçin iseaçıklamasını yapmıştı.Fakat dün Belözoğlu'yla karşılıklı anlaşma ile yolların ayrıldığı duyuruldu.