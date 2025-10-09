09 Ekim
Finlandiya-Litvanya
19:00
09 Ekim
Faroe Adaları-Karadağ
21:45
09 Ekim
Beyaz Rusya-Danimarka
21:45
09 Ekim
İskoçya-Yunanistan
21:45
09 Ekim
Malta-Hollanda
21:45
09 Ekim
Avusturya-San Marino
21:45
09 Ekim
Güney Kıbrıs-Bosna Hersek
21:45
09 Ekim
Çek Cumhuriyeti-Hırvatistan
21:45
09 Ekim
Burundi-Kenya
16:00
09 Ekim
Malavi-Ekvator Ginesi
19:00
09 Ekim
Liberya-Namibya
19:00
09 Ekim
Mozambik-Gine
19:00
09 Ekim
Bostvana-Uganda
19:00
09 Ekim
Somali-Cezayir
19:00

Antalyaspor'dan Sami Uğurlu'ya teklif!

Antalyaspor yönetimi, Emre Belözoğlu'nun göreve bırakmasının ardından Sami Uğurlu'ya teklif götürdü.

calendar 09 Ekim 2025 11:52
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Antalyaspor'dan Sami Uğurlu'ya teklif!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Teknik direktör Emre Belözoğlu ile yollarını ayıran Süper Lig ekibi Antalyaspor yeni hocasını belirlemek üzere.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Antalyaspor, Sami Uğurlu'ya resmi teklifini sundu. 

SAMİ UĞURLU, ANTALYA'YA GİTTİ

Sami Uğurlu ve menajeri de sözleşme şartlarını görüşmek için Antalya'ya gitti.



Antalyaspor, Süper Lig'de 3 Ekim günü oynanan maçta Çaykur Rizespor 5-2 mağlup olmuştu. Maçın ardından istifa sinyali veren Emre Belözoğlu, "Radikal kararların alınması gerekiyor. Bu anlamda gerekli konuşmayı Sayın Başkanımızla yaptım" demişti.

Antalyaspor Başkanı Rıza Perçin ise "Hocamız olayın sıcağıyla bir karar verme aşamasına geldi. Biz yönetim kurulu olarak aşağıda toplandık. Hocamızla da toplantı yaptık. Hocamızla devam edeceğiz" açıklamasını yapmıştı.

Fakat dün Belözoğlu'yla karşılıklı anlaşma ile yolların ayrıldığı duyuruldu.

 
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.