Antalya'da gerginlik: Nuri Şahin & Cenk Tosun

Antalyaspor - Beşiktaş karşılaşmasının uzatma anlarında Akdeniz ekibinin teknik direktörü Nuri Şahin ile Beşiktaşlı oyuncu Cenk Tosun arasında gerginlik yaşandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Antalya'da gerginlik: Nuri Şahin & Cenk Tosun
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06 Mayıs 2023 22:54
Süper Lig'de Beşiktaş, Antalyaspor'u deplasmanda 3-1 mağlup etti.

Karşılaşmanın uzatma anlarında Antalyaspor Teknik Direktörü Nuri Şahin ile Beşiktaşlı oyuncu Cenk Tosun arasında gerginlik yaşandı.

90+1. dakikada Beşiktaş'ın taç kullanacağı esnada, Cenk Tosun, Nuri Şahin'den topu almak istedi. Nuri Şahin, Cenk Tosun'u iterek bir reaksiyon gösterdi.

Yaşanan bu an sonrası Cenk Tosun, Nuri Şahin'e tepki gösterdi.

Kısa süren gerginlik sonrası oyun devam etti.

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