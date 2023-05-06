Antalya'da gerginlik: Nuri Şahin & Cenk Tosun

Süper Lig'de Beşiktaş, Antalyaspor'u deplasmanda 3-1 mağlup etti.
Karşılaşmanın uzatma anlarında Antalyaspor Teknik Direktörü Nuri Şahin ile Beşiktaşlı oyuncu Cenk Tosun arasında gerginlik yaşandı.
90+1. dakikada Beşiktaş'ın taç kullanacağı esnada, Cenk Tosun, Nuri Şahin'den topu almak istedi. Nuri Şahin, Cenk Tosun'u iterek bir reaksiyon gösterdi.
Yaşanan bu an sonrası Cenk Tosun, Nuri Şahin'e tepki gösterdi.
Kısa süren gerginlik sonrası oyun devam etti.
Karşılaşmanın uzatma anlarında Antalyaspor Teknik Direktörü Nuri Şahin ile Beşiktaşlı oyuncu Cenk Tosun arasında gerginlik yaşandı.
90+1. dakikada Beşiktaş'ın taç kullanacağı esnada, Cenk Tosun, Nuri Şahin'den topu almak istedi. Nuri Şahin, Cenk Tosun'u iterek bir reaksiyon gösterdi.
Yaşanan bu an sonrası Cenk Tosun, Nuri Şahin'e tepki gösterdi.
Kısa süren gerginlik sonrası oyun devam etti.
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