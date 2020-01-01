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Andre Iguodala'nın, koçluk yapma hedefi yok!

Miami Heat forveti Andre Iguodala, basketboldan emekli olduktan sonra NBA'de koçluk yapmak istemediğini belirtti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Miami Heat forveti Andre Iguodala, basketboldan emekli olduktan sonra NBA'de koçluk yapmak istemediğini belirtti.

The Athletic'dan Sam Amick ile yaptığı röportajda Iguodala, ligde dört yıl daha oynayabileceğini söylemişti (şu anda 36 yaşında):

"Hayır, koçluk yok. Koçluk yok. Bunu göz ardı etmeyeceğim ama bundan şüpheliyim. Küçük çocuklarım var ve onların yanında olmak istiyorum. Ama evet, dediğim gibi, çok fazla fırsat var ve bu muhtemelen benim için en zor olan şey bu, hangisine gireceğime karar vermek."

Iguodala, Heat ekibi NBA Finalleri'nde Los Angeles Lakers ile karşı karşıya gelirken, üst üste altıncı NBA Finalleri tecrübesine hazırlanıyor.


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