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Andre Almeida, adım adım Trabzonspor'a

Trabzonspor, Valencia'nın Portekizli 10 numarası Almeida'ya kancayı taktı. Bir süredir yapılan görüşmelerin olumlu ilerlediği ve anlaşmanın an meselesi olduğu ifade edildi.

calendar 05 Ağustos 2025 14:12
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Andre Almeida, adım adım Trabzonspor'a
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Trabzonspor'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Görüşmeleri ilerlettiği transferlerde sonuca bir türlü ulaşamayan Trabzonspor, orta saha için yeni bir hedef belirledi.

Trabzonspor'da on numara mevkii için yapılan transfer görüşmelerinde sona gelindi.

ALMEIDA ÇOK YAKIN

Bordomavililer, Valencia'nın Portekizli on numarası Andre Almeida'ya kafayı taktı. Bir süredir yapılan temasların olumlu ilerlediği ve anlaşmanın an meselesi olduğu kaydediliyor.


OYUNCUNUN GEÇMİŞİ

2022-23 sezonu başında Portekiz ekibi Vitoria SC'den 8 milyon Euro bonservis bedeliyle Valencia'ya transfer olan Almeida, 3 sezonluk İspanya macerasına nokta koyup kariyerinde yeni sayfa açmak istiyor. Valencia'nın maaşına zam yapmaması nedeniyle ayrılma talebinde bulunan oyuncu için Trabzonspor devreye girmişti.

3 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

Valencia ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki Almeida'nın, bordo-mavililere sıcak baktığı kaydedildi. Karadeniz ekibinin bugün-yarın transferi açıklayabileceği ifade ediliyor. Geride kalan sezonda 38 maçta görev alan 25 yaşındaki Portekizli 10 numara, 4 asist kaydetti.


 


 

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