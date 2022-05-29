Ancelotti tek başına tarihe geçti

Real Madrid'in başında Liverpool'u mağlup ederek Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu elde eden İtalyan hoca Carlo Ancelotti bu zafer ile birlikte tek başına tarihe geçti.



Real Madrid'in İtalyan teknik direktörü Carlo Ancelotti, 2003 ve 2007'de Milan, 2014'te de Real Madrid'i Şampiyonlar Ligi zaferine taşımıştı. Turnuvadaki 5. finaline çıkan 62 yaşındaki Ancelotti, 4. şampiyonluğa ulaşarak Bob Paisley ve Zinedine Zidane ile paylaştığı "UEFA Şampiyonlar Ligi'ni en fazla kazanan teknik direktör" rekorunu tek başına ele geçirmiş oldu.



Ancelotti, finaldeki tek yenilgisini 2005'te İstanbul'da Liverpool'a karşı yaşadı.





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