Ancelotti'den Arda Güler için yeni karar!

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, yaşanan sakatlıklar sonrası Arda Güler'e daha fazla şans vermeyi planlıyor. İşte detaylar...

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Ancelotti'den Arda Güler için yeni karar!
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23 Şubat 2024 18:36
Real Madrid'de Ancelotti, üst üste sakatlıkların ardından Arda Güler için yeni bir karar aldı.

As'ta yer alan habere göre; Bellingham ve Joselu'nun sakatlıkları sonrası Real Madrid Teknik Direktörü Ancelotti, Arda Güler'e daha fazla şans vermeyi düşünüyor.

İtalyan çalıştırıcı, milli oyuncuyu Vinicius, Rodrygo ve Brahim Diaz'ın alternatifi olarak düşünüyor.

Daha önce sakatlanan ve 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtilen Bellingham'ın ardından Joselu'nun da sakatlandığı açıklandı.

İspanyol golcü de sakatlığı sebebiyle yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalacak.

Arda Güler'in sakatlıklar sebebiyle daha fazla süre almasının beklendiği ifade edildi.

18 yaşındaki milli oyuncu bu sezon Real'de 5 maçta forma giydi ve toplam 92 dakika süre aldı.

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