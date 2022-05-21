Anadolu Efes'ten Avrupa'da 3. kupa

THY EuroLeague'de Real Madrid'i 58-57 mağlup ederek mutlu sona ulaşan Anadolu Efes, Avrupa'daki 3. kupasını kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Anadolu Efes'ten Avrupa'da 3. kupa
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21 Mayıs 2022 22:10
Anadolu Efes, Avrupa kupalarında üçüncü şampiyonluğunu elde etti.

Lacivert-beyazlı takım, 1996 yılında Türk basketbol tarihinin ilk Avrupa kupasını müzesine götürmüştü. Başantrenör Aydın Örs yönetimindeki Anadolu Efes, 1996'da Avrupa Radivoj Koraç Kupası'nı kazanarak büyük bir başarıya imza atmıştı.

Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı lacivert-beyazlılar, 2020-2021'de THY Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa ulaşarak tarihe geçmişti.

Anadolu Efes, elde ettiği bu başarıyla Avrupa kupalarında 3. kez şampiyonluk ipini göğüsledi.

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