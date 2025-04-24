Anadolu Efes OAKA'da seriyi 1-1'e getirdi!

THY Euroleague'de play-off ikinci maçında Anadolu Efes, Panathinaikos'a konuk oldu.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
OAKA'da oynanan mücadelede Anadolu Efes üç set boyunca geride götürdüğü maçta, Panathinaikos'u 79-76 mağlup etti ve seride durumu 1-1'e getirdi.
Play-off serisinde 3 galibiyete ulaşan takım adını dörtlü finale yazdıracak.
1. PERİYOT: 29-17
DEVRE: 42-36
3. PERİYOT: 60-50
Serinin üçüncü maçı 30 Nisan Çarşamba günü Basketbol Gelişim Merkezi'nde TSİ 20.45'te oynanacak.
OAKA'da oynanan mücadelede Anadolu Efes üç set boyunca geride götürdüğü maçta, Panathinaikos'u 79-76 mağlup etti ve seride durumu 1-1'e getirdi.
Play-off serisinde 3 galibiyete ulaşan takım adını dörtlü finale yazdıracak.
1. PERİYOT: 29-17
DEVRE: 42-36
3. PERİYOT: 60-50
Serinin üçüncü maçı 30 Nisan Çarşamba günü Basketbol Gelişim Merkezi'nde TSİ 20.45'te oynanacak.