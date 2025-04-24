Anadolu Efes OAKA'da seriyi 1-1'e getirdi!

THY Euroleague'de play-off ikinci maçında Anadolu Efes, konuk olduğu Panathinaikos'u 79-76 mağlup etti ve seride durumu 1-1'e getirdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Anadolu Efes OAKA'da seriyi 1-1'e getirdi!
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24 Nisan 2025 23:29
THY Euroleague'de play-off ikinci maçında Anadolu Efes, Panathinaikos'a konuk oldu.

OAKA'da oynanan mücadelede Anadolu Efes üç set boyunca geride götürdüğü maçta, Panathinaikos'u 79-76 mağlup etti ve seride durumu 1-1'e getirdi. 

Play-off serisinde 3 galibiyete ulaşan takım adını dörtlü finale yazdıracak.

1. PERİYOT: 29-17
DEVRE: 42-36
3. PERİYOT: 60-50

Serinin üçüncü maçı 30 Nisan Çarşamba günü Basketbol Gelişim Merkezi'nde TSİ 20.45'te oynanacak.

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