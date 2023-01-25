Amir Hadziahmetovic, Galatasaray'ı istiyor!

Sezon başında Amir Hadziahmetovic'le ilgilenen Galatasaray'ın alternatif orta saha tercihi Fredrik Midtsjö olmuştu. Ara transfer döneminde Amir'i tekrar gündemine alan sarı-kırmızılı kulüp, teklifini 3.5 milyon Euro bonservis bedeli + takas yoluyla oyuncu olarak revize etti.



5 milyon Euro'nun altına düşmeyen Konyaspor ise anlaşmaya takas yerine sonraki satıştan pay maddesi ekletmek istiyor. İki kulüp arasında görüşmeler devam ediyor. Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, Amir Hadziahmetovic transferiyle bizzat ilgileniyor.



BURNLEY'NİN TEKLİFİ



Beşiktaş'ın da peşinde olduğu Boşnak orta sahaya Burnley 3.5 milyon Euro bonservis + 1 milyon Euro Premier Lig'e çıkma bonusu önerdi.



HADZIAHMETOVIC'İN ÖNCELİĞİ GALATASARAY



25 yaşındaki futbolcunun kendisine gelen tekliflerde önceliği Galatasaray'a verdiği öğrenildi. 6 gol-2 asistle bu sezon da istikrarını koruyan Amir, bir buçuk yıl daha sözleşmesinin bulunduğu Konyaspor'dan ara transfer döneminde ayrılmak istiyor.



