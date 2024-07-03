Altay'da Nurettin Küçükdeniz yuvadan uçtu

Altay'da sözleşmesi sona eren santrfor Nurettin Küçükdeniz, siyah-beyazlı kulüple vedalaştı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Altay'da Nurettin Küçükdeniz yuvadan uçtu
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03 Temmuz 2024 16:26
 TFF 2'nci Lig temsilcilerinden Altay'da sözleşmesi sona eren santrfor Nurettin Küçükdeniz, siyah-beyazlı kulüple vedalaştı.

İzmir temsilcisinin altyapısından yetişen 20 yaşındaki futbolcu, yönetimin kendisine teklif sunmaması üzerine 3'üncü Lig ekiplerinden Kahramanmaraş İstiklalspor'la kontrat imzaladı. Nurettin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Altay Spor Kulübü ile olan sözleşmem sona ermiştir. Üzerimde emeği bulunan hocalarıma, takım arkadaşlarıma, kulüp çalışanlarına ve cefakar taraftarlara teşekkür ediyorum" dedi. Genç oyuncu geçen sezon 14 maçta 591 dakika süre alıp, 1 gol kaydetti.

Şirketleşme konusunda somut adım atamayan ve yeni sezona yine sıkıntılarla başlaması beklenen transfer yasaklısı Altay'da yönetimin kadroyu koruyamaması eleştirilere neden oldu.

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