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Altay'da kaleci Ozan belirsiz

Altay'da kaleci Ozan Evrim'in geleceği belirsiz. Üst liglerden teklifler alan tecrübeli eldiven için son kararı yeni yönetim verecek.

calendar 14 Mayıs 2025 15:40 | Son Güncelleme Tarihi: 14 Mayıs 2025 17:07
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Altay'da kaleci Ozan belirsiz
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Yeni sezonda 3'üncü Lig'de mücadele edecek Altay mevcut kadrosunu korumaya çalışırken, 1 sezon daha sözleşmesi bulunan kaleci Ozan Evrim Özenç'in durumu belirsizliğini koruyor.

2020 yılından bu yana siyah-beyazlı formayı giyen 32 yaşındaki kaleci için kulübe üst lig takımlarından ciddi teklifler geldiği ifade edilirken, Ozan'ın geleceğinin henüz netleşmediği kaydedildi.

Kongreye gitmeye hazırlanan Altay'da değişecek yönetimin seçimden sonra oyuncularla ilgili tasarrufta bulunacağı vurgulandı. Bu sezon 2'nci Lig'de 18 maça çıkan Ozan 1576 dakika sahada kaldı. Ozan Evrim bu sezon devre arası öncesi takımdan ayrılmasına rağmen ardından geri dönmüştü.

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