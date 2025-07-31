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Altay Başkanı Gürüz: "Altay'ın organlarını satmışlar"

Altay Balkanı Yüksel Gürüz, yönetimi hakkında olağanüstü seçimli genel kurul isteyen imza kampanyasına tepki gösterdi.

calendar 31 Temmuz 2025 14:55 | Son Güncelleme Tarihi: 31 Temmuz 2025 14:58
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Altay Başkanı Gürüz: 'Altay'ın organlarını satmışlar'
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3'üncü Lig ekiplerinden Altay'ın başkanı Prof. Dr. Yüksel Gürüz, yönetimin olağanüstü seçimli genel kurul kararı alması için başlatılan imza kampanyasında kulübe teslim edilen imzaları inceleyeceklerini ifade etti. Kulüp binasında basın toplantısı düzenleyen Altay Başkanı Yüksel Gürüz, " Altay, 111 yıllık camia. Bunun 60 yıllık kısmına şahit oldum. Kolay olmayacağını biliyordum. Transfer yasağına neden olan borç 10 milyon Euro, toplam borç 22 milyon Euro. Bu borçları yapanlara kimse bu kadar sabırsız davranmadı. Niye onlara hesap sormadınız? En büyük hatamız, 'Kimse Altay'ın 1 kuruşundan nemalanamayacak' demek oldu. Altay'ın organlarını satmışlar, farkında değiller. Tabutun içinde altın dişleri varsa onu da sökeyim derdindeler. Bu yükün altından biz kalkamazsak hiçbir yönetim kalkamaz" yorumu yaptı.

'DOSTLARIMI İYİ SEÇEMEMİŞİM'

Yönetime talip olan Sinan Kanlı tarafından başlatılan imza kampanyasına eski dostlarının da katıldığını söyleyen Başkan Gürüz, "İmzaları teyit edeceğiz. Yeterli sayı mı, geçerli mi? Ona bakmak lazım. İmzalar beyanla atılıyor. Belge yok. Yasal süreyi avukatlarla görüşeceğim, birilerini üzmek, ezmek, kıvrandırmak amacıyla değil. Tanıdığım, dostum dediğim insanlar var. Bana, 'Seni korumak için imza attık, sana karşı değiliz' diyorlar. Niye imza attın? Kırılmadım dersem yalan olur, unutmam. Bana yapılan Brütüs'lüğü unutmam. Unutmayacağım. Bu saldırıyı kişisel algıladığımı bildirmek isterim. Naif duygusal bir adamım. Dostlarımın bir kısmını yanlış seçmişim" diye konuştu.


'BİZ GİDERSEK KAMPI KİM ÖDEYECEK'

Kulüp tesislerinde tüm eksikleri giderdiklerini, tesiste 3 öğün sıcak yemek çıktığını kaydeden Altay Başkanı Gürüz, "33 kişilik kamp kadromuzla tesis yaşanabilir hale geldi. En ufak bir eksiğimiz yok. Teknik ekip görevinin başında. Afyon ve Kırgızistan'da kamp yapacağız. Puan silme cezası gelmemesi için ilk dosya çözüldü. Cocalic, Naderi ve Erhan'ın dosyalarıyla ilgili çalışıyoruz. Ben bu görevdeyim. Diğer başkan adayı kim belli değil. Sinan Bey kulübe üye bile değil, üye olma ihtimali yok bildiğim kadarıyla. Biz gidersek bu kampı kim ödeyecek? Futbolcu ödemeleri, FIFA'lık dosyaları nasıl çözeceksiniz? Son güne kadar doğruları yapmaya devam edeceğiz, boyun eğmeyeceğiz. Genel kurul bizi ya da beni istemiyorsa gelirken el sıktığımız gibi giderken de el sıkmayı bilen insanlarız. 63 yaşımdayım bu yaz tatil yapmadım. Kaç yaz göreceğim bilmiyorum. Ben mesleğim gereği mutsuz şeylerle uğraşıyorum ama Altay'ı mutlu etmeye çalışıyorum" dedi.

'YARIŞMACI HAKLARI VAHDETTİN HEYAL ALIYOR'

Altay'ın yarışmacı haklarının devrini yatırımcı Vahdettin Heyal'in alacağını bildiren Başkan Yüksel Gürüz, "Yarışmacı hakları şirkete devredeceğimizi söyledik. Bir takım gruplar engelleme girişimlerinde bulundular. Bu yarışmacı hakların devrini gerçekleştirdik. Önce tescil edildi. Önce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, sonra Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan onay alındı. Şimdi Türkiye Futbol Federasyonu'na gidecek. Bunu engelleyebilirler mi? Her şey mümkün Türkiye'de. Hukuksuz hiçbir şey yapmadık. 1,2 milyar TL borcu üstüne alan Vahdettin Heyal altyapının da başında olacak. Vahdet Bey oğlum gibidir, ben kendisine güveniyorum, inanıyorum. Beni yanıltacak bir şey yapmadı bugüne kadar" ifadelerini kullandı. Şirketleşme ile ilgili eski bir davanın sürdüğünü kaydeden Gürüz, genel kurul onayı alınmaması nedeniyle yine dava yolunun açık olacağını dile getirdi.

'YARI YOLDA BIRAKMADIM'

Altay'ın yönetimine talip olan Sinan Kanlı'nın geçmiş dönemde kendisini arayarak, "Birlikte hareket edelim. Vahdettin Bey'i dışlayalım" teklifinde bulunduğunu iddia eden Başkan Yüksel Gürüz, "Ben yola çıktıklarımı satmadım. Satmam mümkün değil. Olmayacak. Sonuç ne olursa olsun birlikte hareket edeceğiz. Altay'ı bu hale getiren biz değiliz. Altay'ı bu hale getiren Özgür Ekmekçioğlu ve sonrasında başkanlık yapan Ayhan Dündar ve Süleyman Özkaral. 2'nci Lig'de şampiyon olan kadronun üstüne 1'inci Lig'de 32 transfer yapılmış. 3 maç oynamış oyuncuya 466 bin Euro ve 20 bin Frank borcumuz var. Bu paraları verenin elleri kırılsın. Altay 3 dönem transfer yasağı, 15 yaştan büyük futbolcu transfer edememe gibi hiç bir kulübün altından kalkması kolay olmayan bir sportif baskıya açık bırakılmıştır. Çok ciddi hukuki boşluk bırakılmış amatör futbolcularımızla sözleşme imzalanmamış, bazıları serbest kalmıştır" dedi.

'KRİPTO PARALAR BUHAR OLDU'

Altay'ın taraftarları için 2021 yılında çıkarılan kripto paraların ortadan kaybolduğunu iddia eden Başkan Gürüz, "191 milyon 400 bin adet üretilen ve o dönemki değeri yaklaşık 191 milyon TL olan Altay Fan Token bugün için buhar olmuştur. 2022 sonuna kadar 70-80 milyon TL'lik gelir olacağı söylendi. Böyle bir gelir yok ve büyük bir belirsizlik var. Konunun takipçisiyiz. Suç duyurusunda bulunacağız. Siber suçlardaki dostlarıma ve devletin ekiplerine güveniyoruz. Duyduğumuz şeyler var, sorarlarsa paylaşırız. Utanacak hiçbir şeyimiz yok. Ciddi miktarda token el değiştirdi, Altay Token bugün yerlerde sürünüyor" şeklinde konuştu.

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