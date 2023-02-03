Ali Koç'un oğlu Kerim Rahmi, kayak yaparken yaralandı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un oğlu Kerim Rahmi Koç'un kayak tatilinde bir kaza geçirdiği belirtildi.



Sabah'ın haberine göre; Sömestr tatili için gittiği Courchevel'de kayak yaparken düşüp ciddi şekilde yaralanan Kerim Rahmi Koç, özel uçakla İstanbul'a getirilip ailesine ait hastaneye yatırıldı. Haberde, Kerim Rahmi Koç'un yapılacak tetkikler sonrası ameliyat edilip edilmeyeceğine karar verileceği ifade edildi.



BABASI DA KAZA YAPMIŞTI

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da, 2016'da yine ailece gittikleri Courchevel'deki sömestr tatilinde kayak yaparken düşüp omzunu kırmıştı. İstanbul'a getirilen Ali Bey'in omzuna operasyonla çivi takılmıştı.















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