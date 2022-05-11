Jorge Jesus, adım adım Fenerbahçe'ye yaklaşıyor. Portekizli hoca ile imzaların bu hafta içinde atılması bekleniyor. Sarı-lacivertli yönetimde İsmail Kartal ile yola devam edilmesini isteyenler olsa da Başkan Ali Koç'un, takımın başına Jesus'u getirmek için ısrarcı olduğu öğrenildi.



Koç'un yeni sezonda Kartal ile başlamayı risk olarak gördüğü, deneyimli hocanın başarısını takdir ettiği ancak orta ve uzun vadeli geleceği riske atmamak için Jesus'ta karar kıldığı belirtildi.



EŞİ TÜRKİYE'YE SICAK BAKMIYOR



2+1 yıllık imza atacak Jesus'un, yardımcıları hariç sezon başı 7-8 milyon euro istediği öğrenildi. 67 yaşındaki Portekizli hocanın eşinin Türkiye'de yaşamaya sıcak bakmadığı, yönetimin ikna için İstanbul ile ilgili videolar hazırlattığı kaydedildi.



RAPOR YARDIMCISINDAN



Öte yandan Jorge Jesus'un birinci yardımcısı Joao de Deus da sarı-lacivertli takımın tüm maçlarını analiz edip kadro planlaması konusunda çalışmalara başladı. Transferler de Deus'un raporu doğrultusunda yapılacak.



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Jorge Jesus, Portekiz, Brezilya ve Suudi Arabistan'da çalıştırdığı takımlarla 16 kupa kazandı.







