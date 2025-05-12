Ali Gültiken: 'Beşiktaş, kalan maçlarda istediğini alır'

Sabah spor yazarı Ali Gültiken, Süper Lig'de oynanan Beşiktaş - Adana Demirspor karşılaşmasını köşesinde yorumladı.



İşte Ali Gültiken'in o yazısı;



"RAKİPTEN ÇOK SİZİN NE YAPTIĞINIZ DAHA ÖNEMLİDİR"



"Bu tür rakiplere karşı oynarken onların ne yaptığından ziyade sizin ne yaptığınız daha önemlidir. Beşiktaş, Adana Demirspor'un bulunduğu yeri bir kenara koyup, iyi bir başlangıç yaptı, istediği gibi de bitirdi."



"RAFA'YI KEYİFLE İZLEDİK"



"Rafa Silva, yine bu işin dümenindeki oyuncuydu. Büyük saygıyı hak ediyor. Sezon başından beri her maçta Beşiktaş'ın oyun lideri oldu. Hem oyuna renk kattı hem de skora katkı yaptı. Adana Demirspor karşısında da yine Rafa'yı keyifle izledik."



"FİKSTÜR BEŞİKTAŞ'A ŞANS TANIYOR"



"Beşiktaş bu sezonu elindeki en önemli hedef olan 3.'lüğün farkında olarak geride bıraktı, bu önemliydi. Fikstür Beşiktaş'a şans tanıyor. Bundan sonraki maçlar için Adana Demirspor karşısındaki iradenin sahaya yansıması diğer müsabakalarda Beşiktaş'a istediğini getirecektir. Oyuncuların zor bir sezonda bunun farkında olup sarılmış olmaları da sonrası için hem onları hem de taraftarı mutlu edecektir."



