Alex de Souza'dan Antalyaspor'a flaş yanıt!

Alex de Souza, Fenerbahçe formasına imza atmasının ardından yaşananlar üzerine temsilcisini çağırdı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
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Alex de Souza'dan Antalyaspor'a flaş yanıt!
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13 Temmuz 2024 14:48
Antalyaspor'da yeni sezon öncesi takımın başına geçen Alex de Souza'nın temsilcisi, Akdeniz ekibiyle görüşmek için Türkiye'ye geldi.

Burdur kampında Fenerbahçe taraftarlarının isteği üzerine yıllarca formasını giydiği sarı-lacivertli takımın formasına imza atan Alex de Souza'ya Antalyaspor Kulübü tepki gösterdi.

Alex de Souza, Antalyaspor'un yaptığı "Takımımızın Burdur kampı sırasında başka takım taraftarlarının teknik direktörümüz Alex de Souza ile fotoğraf çektirip imza aldığı görüntülerini biz de yönetim kurulu olarak şaşkınlık ve üzüntü ile gördük." açıklaması üzerine temsilcisini Türkiye'ye çağırdı.

Brezilyalı ismin temsilcisi, Antalyaspor ile son yaşanan gelişmeler üzerine Alex de Souza'nın geleceğini görüşecek.



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