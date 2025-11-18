18 Kasım
Kosova-İsviçre
22:45
18 Kasım
İsveç-Slovenya
22:45
18 Kasım
Beyaz Rusya-Yunanistan
22:45
18 Kasım
İskoçya-Danimarka
22:45
18 Kasım
Bulgaristan-Gürcistan
22:45
18 Kasım
İspanya-Türkiye
22:45
18 Kasım
Avusturya-Bosna Hersek
22:45
18 Kasım
Romanya-San Marino
22:45
18 Kasım
Belçika-Linheştayn
22:45
18 Kasım
Galler-Kuzey Makedonya
22:45
18 Kasım
Irak-Birleşik Arap Emirlikleri
19:00
18 Kasım
Brezilya-Tunus
22:30

Alcaraz, sakatlığı nedeniyle Davis Kupası'ndan çekildi

Dünya 1 numarası İspanyol raket Carlos Alcaraz, sakatlık nedeniyle Davis Kupası finallerinde yarışamayacağını açıkladı.

calendar 18 Kasım 2025 15:09
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
Alcaraz, sakatlığı nedeniyle Davis Kupası'ndan çekildi
Sezonu tek erkeklerde dünya 1 numarası olarak kapatmayı garantileyen İspanyol tenisçi Carlos Alcaraz, 2025 Davis Kupası finallerinden çekildi. İspanyol raket Carlos Alcaraz, ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram hesabından yaptığı açıklamada, ATP Finalleri'nde yaşadığı sakatlığı gerekçe göstererek müsabaka sezonunu sonlandırdığını duyurdu.

Alcaraz, konuyla ilgili yaptığı paylaşımda, "Bologna'daki Davis Kupası finallerinde, İspanya takımında yer alamayacağımı açıklamaktan çok üzüntü duyuyorum. Sağ hamstringimde ödem var ve tıbbi tavsiyeye göre oynamamam gerekiyor. İspanya için oynamanın dünyadaki en büyük şey olduğunu her zaman söyledim ve kupa için savaşmaya yardımcı olabildiğim için çok heyecanlıydım. Eve sakat bir şekilde dönüyorum." ifadelerini kullandı.

2025 Davis Kupası finalleri, 18-23 Kasım tarihlerinde İtalya'nın Bologna kentinde gerçekleştirilecek.


TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
